Подвійний удар по Запоріжжю: є потерпілі, пожежі, пошкоджені будинки та транспорт

Російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків віком 41 та 66 років.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Унаслідок обстрілу пошкоджені 15 транспортних засобів, складська будівля та лінія електропередач. На місці удару спалахнула пожежа. Також пошкоджень зазнала розташована поруч багатоповерхівка.
- Вранці 29 жовтня російські військові атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Спочатку повідомляли про двох постраждалих, чоловіка та жінку, однак згодом їхня кількість зросла до чотирьох.