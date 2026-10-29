Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСуспільствоВійна

Подвійний удар по Запоріжжю: є потерпілі, пожежі, пошкоджені будинки та транспорт

Внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків віком 41 та 66 років.

Подвійний удар по Запоріжжю: є потерпілі, пожежі, пошкоджені будинки та транспорт
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків віком 41 та 66 років.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Унаслідок обстрілу пошкоджені 15 транспортних засобів, складська будівля та лінія електропередач. На місці удару спалахнула пожежа. Також пошкоджень зазнала розташована поруч багатоповерхівка.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies