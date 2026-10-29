Подвійний удар по Запоріжжю: є потерпілі, пожежі, пошкоджені будинки та транспорт

Внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків віком 41 та 66 років.

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Російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків віком 41 та 66 років.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Унаслідок обстрілу пошкоджені 15 транспортних засобів, складська будівля та лінія електропередач. На місці удару спалахнула пожежа. Також пошкоджень зазнала розташована поруч багатоповерхівка.