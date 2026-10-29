Росіяни вдарили FPV-дроном по муніципальному автобусу в Запоріжжі

Російські військові атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Спочатку було відомо про 2 потерпілих – чоловіка та жінку. Потім кількість постраждалих зросла до 4.
Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.
- У ніч на 29 жовтня російська армія атакувала Україну 112 безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Сили протиповітряної оборони знешкодили 97 ворожих БпЛА. Влучання зафіксували на семи локаціях, ще у п’яти місцях упали уламки збитих дронів.