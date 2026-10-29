Росіяни вдарили FPV-дроном по муніципальному автобусу в Запоріжжі

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Удар по автобусу в Запоріжжі

Російські військові атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Спочатку було відомо про 2 потерпілих – чоловіка та жінку. Потім кількість постраждалих зросла до 4.

Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.