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Росіяни вдарили FPV-дроном по муніципальному автобусу в Запоріжжі

Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Росіяни вдарили FPV-дроном по муніципальному автобусу в Запоріжжі
Удар по автобусу в Запоріжжі
Фото: Скриншот з відео

Російські військові атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі.

 Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Спочатку було відомо про 2 потерпілих – чоловіка та жінку. Потім кількість постраждалих зросла до 4.

Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.

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