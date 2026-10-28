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Верховний Суд направив на новий розгляд справу ексочільника Запорізького титано-магнієвого комбінату

Експосадовця підозрюють у розтраті понад 18,6 млн грн.

Верховний Суд направив на новий розгляд справу ексочільника Запорізького титано-магнієвого комбінату
правосуддя
Фото: З відкритих джерел

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду частково задовольнив скарги захисту та направив на новий розгляд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу колишнього директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Експосадовця підозрюють у розтраті понад 18,6 млн грн через зловживання службовим становищем. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

У грудні 2025 року Апеляційна палата ВАКС засудила ексочільника підприємства до 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Також суд позбавив його права обіймати керівні посади протягом трьох років і призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Схожий вирок Апеляційна палата ВАКС ухвалювала і в грудні 2022 року, однак після розгляду касаційної скарги адвокатів Верховний Суд вже відправляв справу на повторний апеляційний розгляд.

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