Загалом у межах проєкту THRIVE Україна отримала $701,7 млн на розвиток системи охорони здоров’я.

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Україна залучила ще 404,5 мільйона доларів від Японії та Світового банку в межах проєкту THRIVE, спрямованого на реформування системи охорони здоров’я.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, кошти вже надійшли до державного бюджету. Із цієї суми 304,5 мільйона доларів надали за фінансової підтримки уряду Японії, ще 100 мільйонів доларів Україна отримала у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку.

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"Проєкт THRIVE спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, покращення якості та доступності медичних послуг. Загалом Україна вже отримала 701,7 мільйона доларів у межах проєкту", – повідомив Корецький.

У межах THRIVE передбачено 10 ключових показників, за досягнення яких Україна отримує фінансування. Вони охоплюють щорічний перегляд пакетів Програми медичних гарантій, розвиток електронної системи охорони здоров’я, посилення первинної медичної допомоги, вдосконалення контрактування стаціонарів і механізмів оплати медичних послуг.

Серед інших напрямів – посилення енергетичної автономності медичних закладів, зокрема завдяки встановленню сонячних електростанцій, а також подальше вдосконалення роботи Національної служби здоров’я України.

Реалізація проєкту триватиме до 30 березня 2028 року. Загальний обсяг програми THRIVE становить 1,2 мільярда доларів.