З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаЕкономікаДержава

Мальта приєдналася до Фонду підтримки енергетики України

Загалом Фонд підтримки енергетики України отримав близько 2,408 мільярда євро грантової допомоги.

Мальта приєдналася до Фонду підтримки енергетики України
Фото: EPA/UPG

Мальта приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та перерахувала 50 тисяч євро.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Станом на сьогодні до Фонду надійшло близько 2,408 мільярда євро грантових коштів від 41 іноземного спонсора з 27 країн-партнерів і трьох міжнародних організацій.

Обладнання та матеріали, закуплені за підтримки міжнародних партнерів через Фонд, допомагають українським енергетикам оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, посилювати стійкість енергосистеми та готувати її до проходження зими.

У Міненергетики подякували всім донорам за підтримку українського енергетичного сектору.

  • Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року спільно з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. 
  • Організація дає змогу урядам, міжнародним інституціям і приватним донорам фінансово допомагати українському енергосектору. 
  • За даними Міненерго, за весь час роботи фонд залучив понад 2 мільярди євро грантових коштів від 39 спонсорів із 26 країн та трьох міжнародних організацій.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies