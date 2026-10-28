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Мальта приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та перерахувала 50 тисяч євро.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Станом на сьогодні до Фонду надійшло близько 2,408 мільярда євро грантових коштів від 41 іноземного спонсора з 27 країн-партнерів і трьох міжнародних організацій.

Обладнання та матеріали, закуплені за підтримки міжнародних партнерів через Фонд, допомагають українським енергетикам оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, посилювати стійкість енергосистеми та готувати її до проходження зими.

У Міненергетики подякували всім донорам за підтримку українського енергетичного сектору.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року спільно з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.

Організація дає змогу урядам, міжнародним інституціям і приватним донорам фінансово допомагати українському енергосектору.