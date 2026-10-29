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У Конотопі на Сумщині відновили електропостачання для всіх споживачів після російської атаки на енергетичну інфраструктуру 24 жовтня. Наразі електроенергію подають почергово, а графік її подачі регулюють енергетики.

Про це повідомили в "Укренерго".

Місто залишалося без світла п’ять діб після удару росіян по енергетичному об’єкту. Через пошкодження критична інфраструктура працювала на резервних джерелах живлення, а для жителів розгорнули пункти незламності.

Раніше уряд доручив Міністерству енергетики спільно з "Укренерго" терміново відновити електропостачання в місті. Також Конотоп мали забезпечити запасом дизельного пального для роботи котельні та водоканалу.