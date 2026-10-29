Через російські обстріли є нові знеструмлення у трьох областях

Погодинні відключення в Україні можуть тривати до кінця доби.

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення в Донецькій, Сумській та Харківській областях. У частині регіонів діють обмеження споживання електроенергії, а погодинні відключення можуть тривати до кінця доби.

Про це повідомило "Укренерго".

Росіяни атакували енергетичні об’єкти в кількох областях учора та вночі 29 жовтня. Через ці удари, а також попередні обстріли енергетичної інфраструктури, виникли нові знеструмлення. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У частині областей до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг відключень може сягати 2,5 черги.

Компанія закликає українців обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.