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Мінрегіон залучить додаткові 4 млрд грн на житлові ваучери для ВПО з ТОТ

У межах перших 200 млн євро програми вже реалізовано 6 174 житлові сертифікати та придбано оселі, у яких живуть понад 15 700 людей.

Мінрегіон залучить додаткові 4 млрд грн на житлові ваучери для ВПО з ТОТ
Ілюстративне фото
Фото: inform.zp.ua

Україна та Банк розвитку Ради Європи планують підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених людей з тимчасово окупованих територій. 

Як повідомили у міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, очікується, що перші 40 млн євро надійдуть до кінця цього року.

Про це домовилися міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін і керуючий Банком розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі під час зустрічі 28 жовтня у Страсбурзі. 

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«Головна домовленість сьогодні – підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для житлових ваучерів, щоб перші 40 млн євро надійшли до кінця року», – зазначив міністр. 

Банк розвитку Ради Європи готовий долучитися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, запуск якої запланований під час конференції у Варшаві.

Одним із ключових напрямів співпраці України та Банку розвитку Ради Європи є програма HOME, яка фінансує компенсації за знищене житло. Загальний обсяг програми за три роки становитиме 300 млн євро, зокрема 50 млн євро – внесок Уряду Італії. Третій етап програми підписали 26 червня 2026 року в Гданську.

У межах перших 200 млн євро програми вже реалізовано 6 174 житлові сертифікати та придбано оселі, у яких живуть понад 15 700 людей.

30 вересня Україна отримала перший транш у розмірі 50 млн євро в межах HOME 3 – із загальних 100 млн євро, передбачених Банком розвитку Ради Європи та Урядом Італії. Із цих коштів 2,5 млрд грн спрямували на бронювання 1 882 житлових сертифікатів для пріоритетних категорій людей. Надходження другого траншу в розмірі 50 млн євро очікується до кінця року за результатами використання першого.

Також погоджено 80 млн євро на фінансування компонента програми «єВідновлення» – «Житло для ВПО з ТОТ».

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