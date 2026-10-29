Мінрегіон залучить додаткові 4 млрд грн на житлові ваучери для ВПО з ТОТ

Україна та Банк розвитку Ради Європи планують підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених людей з тимчасово окупованих територій.
Як повідомили у міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, очікується, що перші 40 млн євро надійдуть до кінця цього року.
Про це домовилися міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін і керуючий Банком розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі під час зустрічі 28 жовтня у Страсбурзі.
«Головна домовленість сьогодні – підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для житлових ваучерів, щоб перші 40 млн євро надійшли до кінця року», – зазначив міністр.
Банк розвитку Ради Європи готовий долучитися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, запуск якої запланований під час конференції у Варшаві.
Одним із ключових напрямів співпраці України та Банку розвитку Ради Європи є програма HOME, яка фінансує компенсації за знищене житло. Загальний обсяг програми за три роки становитиме 300 млн євро, зокрема 50 млн євро – внесок Уряду Італії. Третій етап програми підписали 26 червня 2026 року в Гданську.
У межах перших 200 млн євро програми вже реалізовано 6 174 житлові сертифікати та придбано оселі, у яких живуть понад 15 700 людей.
30 вересня Україна отримала перший транш у розмірі 50 млн євро в межах HOME 3 – із загальних 100 млн євро, передбачених Банком розвитку Ради Європи та Урядом Італії. Із цих коштів 2,5 млрд грн спрямували на бронювання 1 882 житлових сертифікатів для пріоритетних категорій людей. Надходження другого траншу в розмірі 50 млн євро очікується до кінця року за результатами використання першого.
Також погоджено 80 млн євро на фінансування компонента програми «єВідновлення» – «Житло для ВПО з ТОТ».