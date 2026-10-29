Мінрегіон залучить додаткові 4 млрд грн на житлові ваучери для ВПО з ТОТ

У межах перших 200 млн євро програми вже реалізовано 6 174 житлові сертифікати та придбано оселі, у яких живуть понад 15 700 людей.

Україна та Банк розвитку Ради Європи планують підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених людей з тимчасово окупованих територій.

Як повідомили у міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, очікується, що перші 40 млн євро надійдуть до кінця цього року.

Про це домовилися міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін і керуючий Банком розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі під час зустрічі 28 жовтня у Страсбурзі.

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«Головна домовленість сьогодні – підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для житлових ваучерів, щоб перші 40 млн євро надійшли до кінця року», – зазначив міністр.

Банк розвитку Ради Європи готовий долучитися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, запуск якої запланований під час конференції у Варшаві.

Одним із ключових напрямів співпраці України та Банку розвитку Ради Європи є програма HOME, яка фінансує компенсації за знищене житло. Загальний обсяг програми за три роки становитиме 300 млн євро, зокрема 50 млн євро – внесок Уряду Італії. Третій етап програми підписали 26 червня 2026 року в Гданську.

У межах перших 200 млн євро програми вже реалізовано 6 174 житлові сертифікати та придбано оселі, у яких живуть понад 15 700 людей.

30 вересня Україна отримала перший транш у розмірі 50 млн євро в межах HOME 3 – із загальних 100 млн євро, передбачених Банком розвитку Ради Європи та Урядом Італії. Із цих коштів 2,5 млрд грн спрямували на бронювання 1 882 житлових сертифікатів для пріоритетних категорій людей. Надходження другого траншу в розмірі 50 млн євро очікується до кінця року за результатами використання першого.

Також погоджено 80 млн євро на фінансування компонента програми «єВідновлення» – «Житло для ВПО з ТОТ».