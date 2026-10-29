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Reuters: Росія використовує арктичний маршрут часів Другої світової війни для експорту зерна

Москва шукає альтернативу Чорному морю через атаки на порти й судна та побоювання щодо безпеки судноплавства в Балтійському морі.

Reuters: Росія використовує арктичний маршрут часів Другої світової війни для експорту зерна
Мурманськ / Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія почала використовувати арктичний морський маршрут для експорту зерна. Першу партію завантажують у порту Мурманська, який під час Другої світової війни використовували союзники для доставки вантажів до Радянського Союзу. 

Про це пише Reuters.

Москва шукає альтернативу Чорному морю через атаки на порти й судна та побоювання щодо безпеки судноплавства в Балтійському морі.

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Як повідомляє Мурманський морський торговельний порт і Demetra Holding, одна з найбільших російських торговельних компаній, 28 жовтня оголосили про завантаження першої партії зерна обсягом 3400 тонн із ключових сільськогосподарських регіонів Росії.

З Мурманська до Касабланки в Марокко мають відправити близько 28 тисяч тонн пшениці.

Контекст

Росія, найбільший у світі експортер пшениці, намагається зберегти поставки на Близький Схід та в Азію. Від початку нового маркетингового сезону в липні атаки на порти й судна фактично зупинили колишні масштабні перевезення агропродукції Чорним морем.

Раніше Москва переорієнтовувала експорт на балтійські порти. У вересні через порти Балтійського моря пройшло 1,2 млн тонн російського зерна – понад 60% усього морського експорту цієї продукції. Для обробки зерна компанії також переобладнують термінали, які раніше використовували для добрив і вугілля.

Водночас російські чиновники попереджають про можливі дії країн НАТО в Балтійському регіоні. 

  • Мурманськ, розташований майже за 2000 км на північ від Москви поблизу кордону з Норвегією, має доступ через нейтральні води. 
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