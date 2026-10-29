Фото: ДСНС Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Сьогодні, 29 жовтня, російська армія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. Станом на 13:53 відомо про 14 загиблих і 14 поранених.

За інформацією мера міста Бориса Філатова, росіяни вдарили дроном по цивільному електропотягу. В Укрзалізниці розповіли, що ворог вдарив реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в обласному центрі.

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Фото: ДСНС Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Шестеро – у тяжкому стані. Серед них 11-річний хлопчик. Усі мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги. Також у тяжкому стані чоловік 53 років і жінка 26 років.

Фото: ДСНС Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Фото: ДСНС Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди, кажуть у перевізника. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

«Медики надають усім необхідну допомогу», – сказав Ганжа.

Повітряні сили повідомили, що ворог спрямував на Дніпро чотири реактивні дрони. Три з них вдалося збити, четвертий вдарив по вокзалу.

Фото: ДСНС Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.