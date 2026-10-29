Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре спростував інформацію Financial Times про те, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з ним і президентом Фінляндії Александром Стуббом присвятив майже весь час історії середньовічних слов’ян.

Про це повідомляє норвезький телеканал TV 2.

Глава норвезького уряду заявив, що видання неправильно описало перебіг розмови, і попросив виправити матеріал. Водночас у Financial Times відмовилися змінювати публікацію.

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За словами Стьоре, Путін попросив можливість викласти власне бачення нинішньої ситуації, зокрема розповісти про події від 2014 року до сьогодення. Тому твердження про тривалу лекцію з історії слов’ян, за словами прем’єра, не відповідає дійсності.

На розмову планували відвести 30 хвилин, вона тривала 90

Розмова, яка відбулася у вівторок, 27 жовтня, тривала близько півтори години, хоча спочатку на неї планували відвести менше ніж 30 хвилин. Норвезький прем’єр також заперечив, що російський президент фактично перехопив ініціативу й говорив значно довше за співрозмовників.

Стьоре розповів, що час розподілили приблизно порівну. Він пояснив, що тривалість розмови частково зумовлена необхідністю перекладу. Норвезький і фінський лідери також озвучили Путіну свої позиції та поставили запитання, на які хотіли отримати відповідь.

У Financial Times, коментуючи ситуацію норвезькому виданню VG, заявили, що залишаються при своїй журналістській роботі й не планують вносити зміни до матеріалу.

Раніше Financial Times із посиланням на трьох неназваних співрозмовників повідомила, що замість обговорення шляхів деескалації та дипломатичних механізмів Путін нібито витратив майже всю розмову на історичний екскурс про середньовічних слов’ян.

Що відомо про розмову Стьоре та Стубба з Путіним?

27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її завершення. Розмова стала продовженням контактів, що відбулися минулого тижня в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, а також представників США.