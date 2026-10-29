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СБУ затримала на Хмельниччині безробітного, якого підозрюють у корегуванні ворожих обстрілів

Чоловік наводив комбіновані удари ворога по військових частинах, оборонних заводах та поштових терміналах.

СБУ затримала на Хмельниччині безробітного, якого підозрюють у корегуванні ворожих обстрілів
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Хмельниччині підозрюваного у передачі координат для нової серії ракетно-дронових атак росіян по західному регіону України.

Про це розповіли у СБУ

Зʼясували, що чоловік наводив комбіновані удари ворога по військових частинах, оборонних заводах та поштових терміналах.

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Для підготовки обстрілів він обходив обласний центр та його околиці, де під виглядом телефонних розмов фіксував на камеру розташування потенційних цілей.

Співробітники СБУ затримали його «на гарячому», коли агент проводив дорозвідку поблизу одного із стратегічно важливих об’єктів.

Встановили, що агентурні завдання виконував завербований фсб місцевий безробітний, раніше судимий за зберігання наркотиків. До уваги російської спецслужби він потрапив під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах.

Після вербування агент відстежував геолокації підприємств оборонно-промислового комплексу та місця постійного базування українських військ.

Далі він «переключився» на встановлення координат логістичних хабів та сортувальних терміналів поштових операторів.

Зібрані дані чоловік збирав на смартфоні у вигляді позначок об’єктів на електронних картах.

Під час обшуків у затриманого виявили мобільний гаджет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • СБУ затримала на Київщині водія логістичної компанії, якого підозрюють у корегуванні ударів по місцевих енергооб’єктах.
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