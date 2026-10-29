Головне за ніч та ранок четверга, 29 жовтня: удар по вокзалу у Дніпрі, влучання в центрі Чернігова, гуманітарна місія в Олешках

Нічні повітряні атаки , 189 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, Конотоп зі світлом, атака безпілотників на Москву.

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Сьогодні, 29 жовтня, у Дніпрі росіяни вдарили дроном по цивільному електропотягу. Станом на 12:20 було відомо про 13 загиблих і 10 поранених.

В Укрзалізниці розповіли, що ворог вдарив реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в обласному центрі. Удар припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд №866 Дніпро – Запоріжжя.

Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди, кажуть у перевізника.

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На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У центральній частині Чернігова зафіксували влучання ворожого безпілотника.

Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.

Станом на 12:30, за даними Чернігівської МВА, було відомо про 2 жертв обстрілу та 11 постраждалих. Серед травмованих – двоє неповнолітніх – 10 та 16 років.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 189 бойових зіткнень.

42 боїв пройшли на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1560 російських окупантів. Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення склали близько 1 584 910 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 29 жовтня російська армія запустила по території України 112 безпілотників. Сили оборони знешкодили 97 із них, повідомили у Повітряних силах.

Починаючи із 18:00 28 жовтня, росіяни запустили дрони типу Shahed (40 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово у РФ та із ТОТ Донецька.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 97 ворожих БпЛА типу Shahed (30 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Станом на ранок 29 жовтня бойова робота тривала.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.

Упродовж ночі безпілотники завдавали ударів по Москві та Московській області. Мер російської столиці Сергій Собянін станом на ранок заявив про нібито понад 613 збитих засобів ураження. У соцмережах повідомляють про багато вибухів приблизно за 50 кілометрів від головної московської автомагістралі.

Аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" відмовлялися приймати рейси, через що два літаки з Туреччини змушені були розвернутися. Через годину обмеження зняли в "Жуковському", але два інших летовища не відновили свою роботу.

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Українська делегація сьогодні, 29 жовтня, виїхала в Олешки. Очолює її Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Попереду – доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей», – зазначив Лубінець.

Подробиці – в новині.

У Конотопі на Сумщині відновили електропостачання для всіх споживачів після російської атаки на енергетичну інфраструктуру 24 жовтня. Наразі електроенергію подають почергово, а графік її подачі регулюють енергетики.

Місто залишалося без світла п’ять діб після удару росіян по енергетичному об’єкту. Через пошкодження критична інфраструктура працювала на резервних джерелах живлення, а для жителів розгорнули пункти незламності.

Раніше уряд доручив Міністерству енергетики спільно з "Укренерго" терміново відновити електропостачання в місті. Також Конотоп мали забезпечити запасом дизельного пального для роботи котельні та водоканалу.

Після активізації російських ударів по глибоководних портах влітку цього року експорт української агропродукції цим шляхом фактично зупинився.

Загалом український аграрний сектор упродовж останніх двох десятиліть був експортоорієнтованим, особливо в попередні роки. За макропоказником на експорт йде 70%, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький на організованому LB та EFI Group заході. На внутрішній ринок припадає 30% обсягів усього сектору, а зернових та олійних – 25%. Задля експорту майже 20 років інвестували в розвиток портової інфраструктури.

«Ми можемо констатувати, що немає з серпня – там деякі судна ще виходили, а фактично немає з серпня якогось повноцінного, постійного експорту аграрної продукції з глибоководних українських портів. Він відсутній», – сказав міністр.

Подробиці – в новині.

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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров візьме участь у засіданні голів дипломатичних відомств держав "Великої двадцятки", яке відбудеться 30-31 жовтня в Атланті, штат Джорджія.

Як пише Bloomberg, запрошення близького соратника диктатора Путіна - це черговий крок адміністрації Дональда Трампа щодо намагання відновити переговори з Росією про завершення війни в Україні. Водночас Лавров у США, як заявили у ворожому МЗС, збирається "просувати ідеї щодо зміцнення основ багатополярного світу".

Щодо Лаврова було запроваджено обмеження, включно із забороною в'їзду, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Державному департаменті США поки не коментували, чи стане приїзд "дипломата" наслідком винятку із санкційних списків.

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