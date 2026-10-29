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У Каппадокії в Туреччині обвалилася скеля: під уламками каміння опинились люди

Попередньо, відомо про 2 загиблих.

У Каппадокії в Туреччині обвалилася скеля: під уламками каміння опинились люди
У Туреччині обвалилась скеля
Фото: Скриншот з відео

У турецькій Каппадокії, поблизу входу до музею просто неба в Гьореме, обвалилася одна зі скельних формацій, відомих як "казкові димарі". Унаслідок обвалу загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.

Про це пишуть Turkey Todayта Cumhuriyet.

Обвал стався через зсув ґрунту. На місце події направили екстрені служби, які розпочали пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники виявили тіла двох загиблих, а пораненого доправили до лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу тривають.

  • Каппадокія відома своїми незвичайними конусоподібними скельними утвореннями, які приваблюють туристів з усього світу. 
  • Через дощі та вітер у провінції Невшехір цього тижня також скасували польоти повітряних куль, популярні серед відвідувачів регіону.

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