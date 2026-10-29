Останнім часом Тегеран активізував напади на судна, які, на його думку, використовують Ормузьку протоку без належного дозволу.

У четвер британське морське агентство UKMTO повідомило про пожежу на судні в Ормузькій протоці, повідомляє DW.

Корабель помітили за 17 кілометрів на північ від міста Хасаб (Оман), що розташоване неподалік від протоки. Доля екіпажу наразі невідома. Також немає жодної інформації про причину займання, завдані пошкодження чи вплив на довкілля.

Водночас останнім часом Іран активізував напади на судна, які, на його думку, використовують цей водний шлях без належного дозволу.

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Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив у четвер, що протягом останньої доби три танкери вибухнули й загорілися, підірвавшись на морських мінах під час руху “несанкціонованим” маршрутом. Проте наразі невідомо, чи серед цих інцидентів є випадок, про який повідомило UKMTO.

Тегеран раніше повідомив про збиття ще одного американського безпілотника на схід від Ормузької протоки, що посилює побоювання щодо нової ескалації у протистоянні між США та Іраном.

Раніше Іран заявив, що у ніч на 22 жовтня в Ормузькій протоці загорілися або були пошкоджені сім нафтових танкерів після ударів країни або підриву на морських мінах.

Кількість нападів на судна в протоці досягла найвищого рівня від початку конфлікту

Від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану в лютому, Тегеран намагається встановити контроль над цією протокою – ключовим транзитним шляхом для світових постачань нафти й природного газу. Іран також здійснює напади на судна, які, на його думку, використовують цей водний шлях без дозволу.

За даними компанії Kpler, що займається моніторингом морських перевезень, минулого тижня обсяги експорту нафти через цю протоку знову скоротилися.

В аналітичному центрі “Вашингтонський інститут близькосхідної політики” (Washington Institute for Near East Policy) повідомили, що кількість нападів на судна в протоці досягла найвищого рівня від початку конфлікту.

Військово-морські сили США, які здійснюють власну блокаду іранських суден, останнім часом супроводжували танкери через протоку – саме в тому районі, де, за повідомленнями, було помічено палаюче судно.