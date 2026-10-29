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Мінекономіки: Україна завадила Росії очолити Чорноморську комісію

Також наша держава пропонує повне припинення участі Росії в роботі органів Конвенції.

Мінекономіки: Україна завадила Росії очолити Чорноморську комісію
Чорне море
Фото: Ortadoğu

Під час 47-го засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення Україна заблокувала передачу головування Росії.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Заступниця міністра Ірина Овчаренко заявила, що країна-агресор, яка нищить морське середовище, не має права очолювати орган для його захисту. Вона підкреслила, що російська агресія завдає масштабної екологічної шкоди Чорному й Азовському морям, дельтам Дунаю і Дніпра, а також цінним водно-болотним угіддям.

Українська делегація закликала інші держави-учасниці Конвенції оцінити екологічні наслідки дій Росії, підтримати вивчення завданої шкоди і разом протидіяти подальшому забрудненню регіону.

Крім того, Україна порушила питання про повне припинення участі Росії в роботі органів Конвенції через відповідні правові та процедурні механізми. Наразі цю ініціативу мають опрацювати інші країни-учасниці.

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