Національний банк України підвищив облікову ставку до 16,5 % з огляду на посилення цінового тиску й погіршення інфляційних очікувань. Очікується, що рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки, повідомили в НБУ.

Ціновий тиск посилився через наслідки ворожих атак та логістику й зростання вартості пального. В попередні місяці інфляція помітно перевищила прогноз НБУ: в вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10 % в річному вимірі.

«За оцінками НБУ, такі тенденції зберіглися й у жовтні. Інфляційну динаміку визначили передусім прямі та вторинні ефекти від подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході, а також інтенсифікація російських атак на складську й логістичну інфраструктуру України. У таких умовах інфляційні очікування населення залишалися волатильними й підвищеними, а у банків та аналітиків вони відчутно погіршилися», – йдеться в повідомленні.

НБУ вважає, що наступного року інфляція буде сповільнюватися через вичерпання ефекту від здорожчання пального та завдяки заходам монетарної політики.

«Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, – ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів. У 2027 році інфляція сповільниться до 7,3% р/р. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики. НБУ й надалі підтримуватиме привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Інфляцію також стримуватиме вірогідне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак», – зазначив Нацбанк.

За оцінками НБУ, у III кварталі реальний ВВП скоротився на 0,5% р/р. Насамперед це наслідки блокади морських портів і російських атак на виробничі потужності та логістику. Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства. Водночас погіршилася динаміка й інших галузей промисловості, торгівлі та сільського господарства. У результаті НБУ переглянув прогноз динаміки реального ВВП у 2026 році в бік зниження – до -0,4%. Найбільший вплив на погіршення прогнозу мали наслідки інтенсифікації обстрілів, від’ємний внесок яких до ВВП оцінено в 1,9 в. п.