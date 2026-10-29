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Приватна ППО знищила понад 60 цілей за допомогою автоматизованих турелей

Лише за останній місяць автоматизовані турелі знищили десятки ворожих безпілотників над Києвом, заявили у Міноборони

Приватна ППО знищила понад 60 цілей за допомогою автоматизованих турелей
Робота воїнів ППО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Автоматизовані турелі знищили вже понад 60 цілей у межах проєкту приватної ППО. Вони також стоять на озброєнні Повітряних Сил. Про це повідомили у Міноборони. 

Кластер оборонних технологій Brave1 розпочав розвиток автоматизованих турелей ще у 2024 році. Вони вже стоять на озброєнні Повітряних Сил України й знищують, зокрема, реактивні «Бандеролі» й дрони «Герань-5».

«Це результат системної роботи, яка доводить, що новітні українські розробки здатні ефективно протидіяти повітряним загрозам як на фронті, так і над містами, захистивши критичну інфраструктуру», — зазначили у Міноборони.

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Проєкт приватної ППО реалізується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506. Він дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист своїх працівників, виробничих потужностей та об’єктів енергетики, які систематично зазнають атак російських безпілотників. 

У Міноборони зазначали, що приватна ППО є складовою багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил. Станом на середину жовтня, до проєкту приватної ППО долучилися майже 100 підприємств. 

Загалом створили близько 50 груп ППО, які діють під керівництвом відповідних командувань Повітряних сил ЗСУ. Групи шести підприємств уже виконують бойові завдання, інші проходять навчання або завершують формування.

Зокрема, до проєкту приватної протиповітряної оборони долучилась «Нова пошта» та вже має на рахунку збиті російські безпілотники.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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