Тривале укриття герметичними матеріалами за високої вологості й перепадів температур може погіршити їх стан.

У Киві продовжують частковий демонтаж захисних конструкцій на пам'ятках монументального мистецтва. Таке рішення ухвалюють залежно від стану пам'яток і необхідності подальшого їх захисту від зовнішнього впливу.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"У перші місяці 2022-го міські служби спільно з волонтерами та благодійниками в стислі терміни облаштували захисні конструкції на 18 пам'ятниках, щоб мінімізувати ризики пошкодження від вибухових хвиль та уламків. Ефективність такого захисту підтверджена, зокрема, на монументі Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській: під час однієї з атак риштування прийняло на себе удар і вберегло пам'ятку від пошкоджень", – розповів перший заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Сергій Сабуров.

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Разом із тим, пояснив, він, тривале укриття пам'яток герметичними або щільними матеріалами за високої вологості й перепадів температур може погіршити їх стан. Тому демонтаж здійснюють насамперед для комплексного обстеження об'єктів.

Сабуров розповів, що під час обстеження мармурового монумента княгині Ользі виявили плісняву, що утворилася через накопичення вологи в піщаному укритті. Під захисним риштуванням пам'ятника Богдану Хмельницькому зафіксували проростання рослинності, коріння якої руйнувало структуру постаменту.

Фото: КМДА

Окрім цього, через порушення природного мікроклімату і "парниковий ефект", наприклад, на бронзових елементах можуть виникати висоли та прояви корозії.

"Рішення про кожен об'єкт ухвалюють індивідуально. Залежно від його технічного стану, рівня наявних ризиків і безпекової ситуації конструкції можуть демонтувати, модернізувати або встановити повторно. Універсального підходу для захисту нерухомої спадщини в умовах війни не існує, тому заходи щодо кожного монумента є виваженими і точковими", - зазначив Сабуров.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Паралельно в Києві впроваджують міжнародний досвід збереження культурної спадщини. Наприклад, одним із напрямків є цифрова фіксація пам'яток, яку застосовують європейські країни за підтримки міжнародних донорів. Зокрема, 3D-сканування, фотограмметрія та детальні обміри дають змогу створити документацію об'єктів. У разі пошкодження це стане науковою основою для їх реставрації або відновлення.

Як повідомлялося, в липні в Києві почалася розконсервація пам’ятників, які на початку повномасштабного вторгнення Росії були закриті захисними конструкціями.