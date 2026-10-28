У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на майже 900 тис. грн

Киянин розміщував у соцмережах оголошення про продаж комплектуючих для БпЛА, але насправді необхідного товару він не мав.

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Перед судом постане киянин, який продавав неіснуючі запчастини для безпілотників.

За шахрайство зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомила поліція Києва.

Слідчі Шевченківського управління поліції разом із кіберполіцією викрили зловмисника у липні цього року.

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Під час розслідування встановили, що киянин розміщував у соцмережах оголошення про продаж комплектуючих для БпЛА. Насправді необхідного товару він не мав, але запевняв покупців у його наявності й вимагав повну передплату.

Щоб заплутати сліди і ускладнити відстеження коштів, ділок залучив інших осіб, зареєстрованих як фізичні особи-підприємці. Потерпілі перераховували гроші за замовлення саме на їхні банківські рахунки.

За такою схемою зловмисник ошукав волонтера — колишнього військовослужбовця. Чоловік замовив комплектуючі для безпілотників на потреби військових і перерахував майже 900 тисяч гривень.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.