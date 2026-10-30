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Влада Литви погодила перехід на загальну військову повинність - але тільки з 2032 року

Кількість призовників зросте на 50%.

Влада Литви погодила перехід на загальну військову повинність - але тільки з 2032 року
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Державна рада з питань оборони Литви затвердила перехід армії балтійської країни на систему загального військового призову, який відбудеться пізніше, аніж очікували.

Як пише LRT, президент Гітанас Науседа заявив, що для початку реформи було обрано 2032 рік, щоб встигнути за допомогою інвестицій забезпечити усім призовникам належні умови утримання та підготувати потрібну кількість інструкторів.

Для жінок служба у війську, як і раніше, залишатиметься виключно добровільною. Натомість кількість чоловіків, які щороку розпочинатимуть проходження військової підготовки, зросте з нинішніх 5 тисяч до приблизно 7,5 тисяч - з урахуванням демографічної ситуації та стану здоров'я, через який не всі громадяни будуть придатними для армії.

Рада з питань оборони також домовилася розширити варіанти служби. Юнаки зможуть проходити навчання на операторів безпілотних систем, допомагати Державній прикордонній службі або виконати військову повинність через роботу пожежниками. 

Литва відновила частковий призов до армії у 2015 році на тлі геополітичних загроз з боку Росії після анексії Криму. Загальний призов планували здійснювати з 1 січня 2030 року, але цей термін визнали складним для виконання.

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