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На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes

Внаслідок аварії постраждала водійка. Її доправили до лікарні.

На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes
Зіткнення електропотяга та легковика
Фото: Поліція Львівщини

У селі Тухля Стрийського району Львівської області електропоїзд зіткнувся з автомобілем Mercedes. Унаслідок аварії травмувалася 31-річна водійка легковика, її госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня близько 12:30 на регульованому залізничному переїзді. За попередніми даними поліці, автомобілем керувала жителька Рівного. Пасажирів у машині не було.

Діагноз постраждалої наразі уточнюють. Машиністи та пасажири електропоїзда по медичну допомогу не зверталися.

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють причини й обставини зіткнення. 

Фото: Поліція Львівської області
Фото: Поліція Львівської області
Фото: Поліція Львівської області

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