На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes

У селі Тухля Стрийського району Львівської області електропоїзд зіткнувся з автомобілем Mercedes. Унаслідок аварії травмувалася 31-річна водійка легковика, її госпіталізували.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня близько 12:30 на регульованому залізничному переїзді. За попередніми даними поліці, автомобілем керувала жителька Рівного. Пасажирів у машині не було.
Діагноз постраждалої наразі уточнюють. Машиністи та пасажири електропоїзда по медичну допомогу не зверталися.
На місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють причини й обставини зіткнення.