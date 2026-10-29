На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes

Внаслідок аварії постраждала водійка. Її доправили до лікарні.

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У селі Тухля Стрийського району Львівської області електропоїзд зіткнувся з автомобілем Mercedes. Унаслідок аварії травмувалася 31-річна водійка легковика, її госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня близько 12:30 на регульованому залізничному переїзді. За попередніми даними поліці, автомобілем керувала жителька Рівного. Пасажирів у машині не було.

Діагноз постраждалої наразі уточнюють. Машиністи та пасажири електропоїзда по медичну допомогу не зверталися.

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють причини й обставини зіткнення.

Фото: Поліція Львівської області

Фото: Поліція Львівської області