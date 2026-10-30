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Участь у достроковому голосуванні на виборах у США вже взяли понад 43 мільйони американців

Темпи вказують на можливий рекорд за активністю виборців.

Участь у достроковому голосуванні на виборах у США вже взяли понад 43 мільйони американців
Вибори у США
Фото: EPA/UPG

За лічені дні до дня голосування на проміжних виборах у Сполучених Штатах кількість громадян, які скористалися варіантами дострокового волевиявлення, сягнула 43 мільйонів.

Як пише BBC, дані, отримані центром дослідження виборів у Флориді, вказують на те, що кожного дня свої голоси віддають від 4 до 5 мільйонів американців. Це набагато більше, ніж на попередніх виборах. За темпом виборча активність вже перевищує 2020 рік і наближається до побиття рекорду 2018 року - теж середини президентського терміну Дональда Трампа.

Дострокове голосування стало популярним у ковідні часи: у 2020 році дві третини усіх бюлетенів були заповнені ще до дати виборів, яка завжди припадає на перший вівторок листопада. Прихильники демократів активніше залучаються до голосування поштою та ранніх походів на дільницю, в той час як республіканський електорат більш схильний чекати до останнього. 

3 листопада американці обирають повністю новий склад Палати представників та третину Сенату. Зазвичай під час проміжних виборів опозиція отримує більше голосів через ефект розчарування виборців роботою чинного президента. 

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