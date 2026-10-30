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Трамп скасував участь у двох передвиборчих мітингах заради 72-годинного телемарафону

Республіканець вирішив змінити тактику безпосередньо перед проміжними виборами.

Трамп скасував участь у двох передвиборчих мітингах заради 72-годинного телемарафону
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп несподівано відмовився від участі у двох партійних мітингах, які були заплановані упродовж вікенду у Канзасі та Айові.

Як пише The Hill, господар Білого дому мав особисто виступити на двох зібраннях, але вирішив, що це зайве через сильні позиції кандидатів-республіканців у цих штатах. Натомість Трампа зацікавила інша перспектива: провести останні три доби перед виборами у режимі телемарафону.

Глава держави збирається долучитися за допомогою відеозв'язку не лише до агітаційних заходів у Канзасі та Айові, але й до щонайменше 18 інших мітингів упродовж наступних днів. В його адміністрації стверджують, що це спроба "задовольнити високий попит з боку республіканських виборців на участь президента у зустрічах з кандидатами". 

При цьому не всі висуванці від Республіканської партії задоволені активною агітацією з боку Трампа. У кількох штатах, де на виборах немає очевидного фаворита, вони хотіли б відмежуватися від президента, якого електорат вважає винним у розв'язуванні війни проти Ірану, що призвело до стрімкого зростання цін на паливо.

  

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