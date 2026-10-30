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Нетаньягу звинуватив Катар і Туреччину у втручанні у вибори до Кнесету

Прем'єр вважає, що арабські партії фінансували з-за кордону.

Нетаньягу звинуватив Катар і Туреччину у втручанні у вибори до Кнесету
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

На тлі втрати більшості в ізраїльському парламенті прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що високі результати арабських партій на виборах стали наслідком підкупу та іноземного втручання.

Як пише BBC, очільник уряду вважає, що Катар і Туреччина спонсорували арабські політичні сили, які отримали у новому скликанні Кнесету рекордні 19 мандатів. Мовляв, за кошти з-за кордону відбувалося заохочення виборців приходити на дільниці та підтримувати арабських кандидатів.

У Досі і Анкарі відкинули звинувачення, а опозиція в Ізраїлі застерегла Нетаньягу від спроб "делегітимізувати" вибори. 

"Лікуд" Нетаньягу та "Яшар" його опонента Ґаді Айзенкота не набирають потрібний для ухвалення рішень 61 мандат. Ймовірно, їм доведеться домовлятися з арабськими партіями про формування коаліції. 

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