УП: оселитися у Відні Руслану Кравченку міг допомогти бізнесмен і фігурант корупційних справ Галантерник

Водій підприємця може бути одним з тих, хто заявляв про стеження.

Допомогти оселитися в Відні колишньому українському генеральному прокурору Руслану Кравченку міг український бізнесмен і фігурант двох справ НАБУ Володимир Галантерник. Саме його водій, ймовірно, дав свідчення проти журналістів УП Михайла Ткача і Ярослава Бондаренка, після чого їх затримали під час виконання редакційного завдання в Австрії.

В розслідуванні УП про причини затримання знімальної групи журналісти дослідили матеріали справи та поспілкувалися з джерелами в бізнесових та антикорупційних колах. Доступ до матеріалів слідства австрійських правоохоронців вони отримали, оскільки через затримання самі стали стороною справи.

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Співрозмовники також вважають, що саме Галантерник міг бути причетним до минулорічної спроби підпорядкувати незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору Руслану Кравченку.

«Джерела УП в антикорупційних органах не виключають, що саме Галантерник міг бути одним з непублічних організаторів атаки на НАБУ і САП в липні минулого року», – сказав Ткач.

Журналісти дослідили перебіг подій, що призвели до їх затримання австрійськими правоохоронцями. З'ясувалося, що звернення могли зробити представники персоналу Галантерника – його водій і помічниця керівника персоналу.

Охорона державної безпеки Австрії з 14 по 18 вересня опікувалися українським громадянином, який заявив, що йому загрожує небезпека. Ця людина стверджувала, що бачила керівника групи «Артан» Головного управління розвідки міністерства оборони в готелі «Парк Хаят Відень» Віктора Торкотюка. Правоохоронці справді знайшли в готелі Торкотюка й підтвердили його особу. Він сказав, що перебуває в Відні з туристичною метою. Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко виїхав за кордон саме 14 вересня, а знімальна група УП у той день була в Києві.

Причиною затримання журналістів в Австрії були свідчення про те, що Ткач і Бонадеренко нібито разом з двома іншими українськими громадянами за кимось спостерігали. Ці громадяни були затримані за підозрою в шпигунстві і є військовими ГУР.

Австрійська спецслужба рапортувала, що оператор УП Ярослав Бондаренко, який згодом був затриманий разом з Ткачем, спільно з двома військовими ГУР використовував одне авто для спостереження. Ткач зазначив, що його колега не знайомий з цими військовими і не користувався з ними спільною машиною.

Також у рапорті спецслужб Австрії заявляли, що Бондаренко і один з ГУРівців брали авто в прокаті. Але на доданому до документу фото зафіксований не Бондаренко, а Ткач. Пізніше австрійські правоохоронці визнали помилку, але це сталося лише 13 жовтня. Також вони визнали, що зв'язку Бондаренка і співробітників ГУР не було. Військові у свідченнях правоохоронцям повідомили, що перебувають в Австрії як туристи. При собі вони мали військові квитки та інші необхідні документи.

Як свідчать матеріали слідства, розвідники приїхали до Австрії 12 вересня – за два дні до приїзду Кравченка. Одного дня вони опинилися за тією адресою, яка згодом зацікавила знімальну групу УП. Ткач припускає, що саме це й стало причиною затримання його з Бондаренком.

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За даними УП, обидва представники ГУР в якийсь момент зрозуміли, що за ними стежать, але їм дали команду продовжувати.

Контекст

5 вересня НАБУ і САП викрили злочинну організацію, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася прикриттям незаконних колцентрів в обмін на хабарі. Основним підозрюваним по цій справі, названій «Карфаген», є заступник голови одного з департаментів Сергій Кропива. Він зараз перебуває під вартою разом з іншими підозрюваними.

14 вересня Кравченко несподівано оголосив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. При цьому з'ясувалося, що повідомив він про це вже після того, як виїхав з України у «відрядження» до Парижа. Замість Парижа експосадовець зрештою опинився в Австрії – країні, з якої ускладнена екстрадиція до України.

Лише після виїзду президент відсторонив його, а Верховна Рада підтримала повноцінне звільнення. ОГП проводить службове розслідування обставин виїзду.

Незабаром після виїзду Кравченко почав робити звинувачувальні заяви на адресу антикорупційних органів і президента.

Про те, що Кравченко перебуває в Австрії, повідомили журналісти УП. 9 жовтня австрійські правоохоронці затримали представників цього медіа Михайла Ткача і оператора Ярослава Бондаренка. В них забрали телефони й утримували понад пів доби, проти Бондаренка застосували силу.

Прокуратура Відня заявила, що арешт українського журналіста Михайла Ткача в Австрії був виданий не через його професію, а через те, що його бачили за місцем, за яким також спостерігали двоє чоловіків, підозрюваних у шпигунстві.

Загалом затримали чотирьох українців. Журналістів відпустили, а двох інших громадян – на момент публікації новини 13 жовтня – ні. Австрійські правоохоронці не уточнювали, хто саме затриманий.

28 жовтня Руслан Кравченко вперше за місяць мовчання зробив публічний допис, в якому звинуватив НАБУ і САП в організації групи, яка нібито мала вчинити проти нього насильницькі дії. Бюро відкинуло ці звинувачення і назвало їх спробою забезпечити Кравченку захист у країні перебування.