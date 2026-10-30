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Мачадо заявила, що США підтримують вибори у Венесуелі у 2027 році

Лідерка опозиції країни вперше публічно виступила після повернення з 10-місячного вигнання.

Мачадо заявила, що США підтримують вибори у Венесуелі у 2027 році
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо
Фото: EPA/UPG

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що країна рухається до президентських виборів 2027 року, проведення яких передбачено планом США, повідомляє DW.

Це був її перший публічний виступ після повернення з 10-місячного вигнання.

Назвавши перехід до демократії “незворотним”, Мачадо зазначила: “Державний секретар США Марко Рубіо окреслив послідовність кроків для демократичного переходу, що включає проведення президентських виборів у 2027 році”.

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“Дата виборів – це дата визволення”, – сказала опозиціонерка в Каракасі, повернувшись додому після 10 місяців у вигнанні.

Мачадо також підтвердила, що серед її пріоритетів – демонтаж репресивної системи в країні та звільнення тисяч політичних в’язнів. Вона заперечила, що мала будь-які контакти з тимчасовою президенткою Делсі Родрігес.

Незадовго до публічних заяв Мачадо Родрігес оголосила, що у Венесуелі “відбудуться вибори”, не уточнивши при цьому дати.

Мачадо, яка, як відомо, “вручила” президенту США Дональду Трампу Нобелівську премію миру, 3 січня подякувала Трампу за його дії, що призвели до “відкриття шлюзу до свободи” у Венесуелі. Йшлося про затримання колишнього президента Ніколаса Мадуро, якому зараз у США висунуті звинувачення у торгівлі наркотиками та катуваннях, які він заперечує.

Однак Мачадо розкритикувала велику нафтову угоду, укладену Вашингтоном і Каракасом на початку цього року, згідно з якою Венесуела має постачати 20% своїх запасів нафти до Сполучених Штатів.

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