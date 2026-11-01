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Defence Express: Росія втратила ще один супутник системи "Рассвет"

Супутник згорів в атмосфері через три місяці після запуску.

Defence Express: Росія втратила ще один супутник системи "Рассвет"
Ілюстративне фото
Фото: Мілітарний

30 жовтня Росія втратила ще один супутник із системи "Рассвет", яку компанія "Бюро 1440" розробляє як альтернативу Starlink. "Рассвет-3" під номером 17 згорів у щільних шарах атмосфери після трьох місяців перебування на орбіті.

Про це пише Defence Express.

Супутник із номером NORAD 100083 запустили 19 липня ракетою-носієм "Союз-2.1Б" у складі групи з 16 апаратів. За даними видання, після виходу на орбіту він, імовірно, так і не активував двигунову установку та не здійснював корекцію орбіти. Через опір атмосфери висота польоту поступово знижувалася, доки супутник не згорів.

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Це вже другий апарат "Рассвет", який зійшов з орбіти, не активувавши двигунову установку та не виконавши орбітальних корекцій. Попередній такий випадок стався 6 червня із супутником №4, запущеним 23 березня у складі першої партії.

Водночас інший апарат другої партії – супутник №23 – вдалося врятувати від сходження з орбіти. 20 жовтня Росія підняла його з висоти 220 кілометрів. Наразі він перебуває приблизно на висоті 300 кілометрів і продовжує набирати висоту.

За оцінкою Defence Express, ситуація з розгортанням угруповання "Рассвет" не є критичною, хоча процес просувається повільно. Із 30 супутників "Рассвет-3", які перебувають на орбіті, 26 уже досягли висоти 500 кілометрів. Ще один апарат, №11, також має незабаром вийти на цей рівень.

Запланована висота орбіти угруповання становить 800 кілометрів. Однак наразі супутники обох партій зосереджуються на висоті близько 500 кілометрів, де розподіляються між собою та займають потрібні орбітальні позиції. Після цього вони мають синхронно піднятися вище та розподілитися вздовж орбіти.

Видання зазначає, що супутники "Рассвет-3" уже працюють у тестовому режимі. Компанія "Бюро 1440" випробовує систему та термінали зв’язку у віддалених районах росії. Також повідомлялося про появу терміналів, пов’язаних із цією системою, на російських безпілотниках, які використовують для атак по Україні.

Для порівняння Defence Express наводить досвід перших запусків Starlink: із 60 супутників, виведених на орбіту під час першого запуску, десять не змогли досягти запланованих орбіт. Частину апаратів навмисно звели з орбіти для перевірки можливостей системи.

  • Головним підприємством у реалізації проєкту є ТОВ “Бюро 1440”, яке входить до IT-конгломерату “ИКС Холдинг”. Підприємства холдингу постачають компоненти, виготовляють сонячні панелі, абонентське обладнання, друковані плати, електронні модулі та інші складові системи.
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