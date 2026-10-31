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У Москві через атаку дронів обмежували роботу трьох аеропортів, біля "Шереметьєво" спалахнула пожежа

Мер столиці РФ заявив про нібито збиття 11 безпілотників.

У Москві через атаку дронів обмежували роботу трьох аеропортів, біля "Шереметьєво" спалахнула пожежа
Фото: ASTRA

Уранці 31 жовтня в Москві через атаку повітряних куль із дронами обмежували роботу трьох аеропортів. Згодом поблизу "Шереметьєво" виникла пожежа. 

Про це повідомляє моніторинговий канал ASTRA.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття 11 безпілотників, які прямували до російської столиці. Водночас жителі Підмосков'я повідомляли про вибухи, зокрема поблизу селища Нахабіно.

Пожежа виникла в лісі на північ від аеропорту "Шереметьєво", неподалік складу паливно-мастильних матеріалів "ТЗК Шереметьєво". Над місцем загоряння здійнявся стовп чорного диму.

За даними ASTRA, пожежа могла виникнути внаслідок падіння збитого безпілотника або роботи російської протиповітряної оборони. OSINT-аналіз видання локалізував осередок загоряння поблизу термінала D аеропорту.

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