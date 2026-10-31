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Біля резиденції Трампа у Флориді розмістили два зенітні комплекси Avenger

Системи ППО встановили на плавучій платформі поблизу маєтку Мар-а-Лаго.

Біля резиденції Трампа у Флориді розмістили два зенітні комплекси Avenger
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому, Вашингтон
Фото: EPA/UPG

Біля резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида розмістили два зенітні ракетні комплекси Avenger. Їх встановили на плавучій платформі. 

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на Секретну службу США та фотографії місцевого видання Palm Beach Daily News.

Avenger – це зенітна система малої дальності на базі військового автомобіля Humvee. Вона призначена для перехоплення повітряних цілей, зокрема низьколітаючих літаків і безпілотників.

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У Секретній службі США заявили журналістам, що працюють в умовах підвищеного рівня загроз і постійно вдосконалюють заходи безпеки для захисту посадовців. Аналогічні комплекси помічали в серпні на території гольф-клубу Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

На прохання Секретної служби, повітряний простір над Мар-а-Лаго обмежують під час перебування там президента. Відомство також прагне запровадження постійних обмежень через розвідувальну інформацію про загрози, зокрема терористичного характеру.

Заступник директора Секретної служби Метью Квінн у судових документах зазначив, що повітряні загрози для резиденції є постійними та значними. За даними відомства, кількість погроз особам, яких воно охороняє, за рік зросла на 40%.

Мар-а-Лаго – одна з основних резиденцій Трампа, де він регулярно проводить зустрічі та займається державними справами. Через розташування маєтку поблизу цивільної авіаційної інфраструктури військові мають контролювати повітряний простір навколо нього.

The Telegraph зазначає, що одним із можливих чинників посилення охорони є війна США з Іраном. Водночас американські посадовці не підтвердили, що розгортання систем ППО пов'язане з конкретною загрозою.

  • Трамп за останні роки мав кілька спроб замаху на нього. Перший відбувся на мітингу в Пенсильванії під час передвиборчої кампанії. В тодішнього кандидата в президенти стріляли, він отримав ушкодження вуха. Стрілка вбили.
  • Другий напад готували минулого року, в Палм-Біч, де Трамп грає в гольф. Служба безпеки затримала чоловіка, який, за словами правоохоронців, готувався в Трампа стріляти. 
  • На початку жовтня винищувач F-16 перехопив цивільний літак над резиденцією Трампа у Флориді. Літак без дозволу увійшов до зони тимчасових обмежень польотів над маєтком Мар-а-Лаго. 
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