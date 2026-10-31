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Глава МЗС Японії закликав Лаврова звільнити затриманого на Сахаліні журналіста

Очільник МЗС Японії Тосіміцу Мотегі провів першу за приблизно п’ять років офіційну зустріч із російським колегою.

Глава МЗС Японії закликав Лаврова звільнити затриманого на Сахаліні журналіста
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі під час зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим закликав Москву негайно звільнити затриманого японського журналіста та вжити заходів для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. 

Про це пише Kyodo News.

Зустріч відбулася у п’ятницю, 30 жовтня, на полях переговорів міністрів закордонних справ країн G20 у штаті Джорджія.

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Мотегі порушив питання затримання японського журналіста, якого на початку жовтня затримали на Сахаліні за підозрою у шпигунстві. Також він закликав Росію сприяти встановленню справедливого і тривалого миру в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Крім того, японський міністр виклав позицію Токіо щодо невирішених двосторонніх питань, зокрема щодо островів біля узбережжя Хоккайдо, які перебувають під контролем Росії.

У МЗС Японії повідомили, що сторони домовилися продовжувати взаємодію, попри напружені відносини між країнами.

Водночас у російському МЗС заявили, що Лавров наголосив на необхідності відмови Японії від її "недружньої політики" щодо Росії як умови для відновлення повноцінного діалогу. Там також зазначили, що зустріч відбулася на прохання японської сторони.

  • Це перша офіційна зустріч очільників МЗС Японії та Росії приблизно за п’ять років. Востаннє міністри проводили переговори у вересні 2021 року. Відносини між країнами погіршилися після запровадження Японією та іншими державами G7 санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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