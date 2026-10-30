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Reuters: У США розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн G20

Деякі європейські представники відмовилися фотографуватися разом із главою МЗС Росії Лавровим.

Reuters: У США розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн G20
Фото: EPA/UPG

В Атланті, штат Джорджія, розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн G20. У ній бере участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув до США.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч триватиме 30 та 31 жовтня. Водночас США не запросили представника Південно-Африканської Республіки.

За словами представника Державного департаменту США, учасники обговорюватимуть проблеми енергетики та ланцюгів постачання, які мають важливе значення для розвитку штучного інтелекту.

Як пише Reuters, окремі представники європейських країн, які входять до G20, не захотіли робити спільне фото через присутність Лаврова. Вони запропонували спочатку сфотографуватися без російського міністра, а потім зробити окремий знімок із ним.

Про прибуття Сергія Лаврова до США повідомило російське ТАСС.

  • На захід офіційно запрошений кремлівський диктатор Владімір Путін.
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