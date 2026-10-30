Reuters: У США розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн G20

В Атланті, штат Джорджія, розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн G20. У ній бере участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув до США.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч триватиме 30 та 31 жовтня. Водночас США не запросили представника Південно-Африканської Республіки.

За словами представника Державного департаменту США, учасники обговорюватимуть проблеми енергетики та ланцюгів постачання, які мають важливе значення для розвитку штучного інтелекту.

Як пише Reuters, окремі представники європейських країн, які входять до G20, не захотіли робити спільне фото через присутність Лаврова. Вони запропонували спочатку сфотографуватися без російського міністра, а потім зробити окремий знімок із ним.

Про прибуття Сергія Лаврова до США повідомило російське ТАСС.

Цьогоріч Сполучені Штати приймають заходи, пов'язані з форматом G20. У грудні в Маямі відбудеться саміт на найвищому рівні, під час якого Дональд Трамп сподівається змусити Росію та Україну підписати мирний договір.