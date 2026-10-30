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Лев XIV може стати першим Папою, який проголосує на виборах у США

Папа Римський запросив поштовий бюлетень для голосування.

Лев XIV може стати першим Папою, який проголосує на виборах у США
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV запросив поштовий бюлетень, щоб узяти участь у проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться наступного тижня. Якщо понтифік проголосує, він може стати першим в історії чинним главою Католицької церкви, який узяв участь у виборах у США.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на представника виборчої адміністрації округу Вілл у штаті Іллінойс.

Лев XIV, який зареєстрований для голосування під своїм ім'ям Роберт Френсіс Превост, подав запит на отримання бюлетеня поштою 3 жовтня. Його виборча адреса розташована в місті Нью-Ленокс, де проживає старший брат понтифіка Джон Превост.

Водночас станом на 29 жовтня виборча адміністрація округу ще не отримала заповненого бюлетеня. Наразі невідомо, чи Папа вже проголосував і чи надіслав свій вибір поштою. Сам понтифік і Ватикан ситуацію публічно не коментували.

Лев XIV має право голосувати, попри те, що проживає у Ватикані, оскільки залишається зареєстрованим виборцем в Іллінойсі. Законодавство штату дозволяє отримати поштовий бюлетень без пояснення причин, а федеральні правила передбачають можливість голосування поштою для громадян США, які перебувають за кордоном.

До обрання Папою у травні 2025 року Роберт Превост брав участь у кількох американських виборчих кампаніях. Зокрема, він голосував на загальних виборах 2024 року, а також на праймеріз Демократичної та Республіканської партій у різні роки. За даними американських ЗМІ, у 2012 та 2016 роках він брав участь у республіканських праймеріз, а у 2008-му – у демократичних.

  • Нещодавно у Папи Римського виявили рак легені і провели операцію. Після оперативного втручання Лев XIV не потребує додаткового лікування – аналізи підтвердили, що онкологічне захворювання було локалізованим. За даними Ватикану, видалення уражених тканин виявилося достатнім для одужання понтифіка. 
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