Єдині дії чи заяви G20 в Атланті малоймовірні через розбіжності щодо війни в Україні та на Близькому Сході

Навіть традиційне спільне фотографування учасників G20 спричинило труднощі: деякі європейські посадовці тепер пропонують зробити два окремі знімки – один із Лавровим, інший без нього.

Глибокі розбіжності щодо війн в Україні та на Близькому Сході, ймовірно, завадять узгодженню спільних дій або заяв під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ 20 найбільших економік світу в Атланті. Про це заявили експерти та дипломати, пише Reuters.

США, які цього року головують у G20 за принципом ротації, намагалися зосередити увагу своїх союзників на торговельних дисбалансах, водночас формуючи коаліцію для протидії контролю Китаю над ринком критично важливих мінералів. Однак війни та їхні економічні наслідки залишаються головним предметом занепокоєння для багатьох учасників G20.

Штати не запросили Південну Африку на зустріч міністрів, яка відбувається 30–31 жовтня, тоді як у ній бере участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це додатково загострює напруженість. Навіть традиційне спільне фотографування учасників G20 спричинило труднощі: деякі європейські посадовці тепер пропонують зробити два окремі знімки: один із Лавровим, інший без нього.

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«Розкол зараз набагато глибший, ніж будь-коли раніше», – заявила Гайді Кребо-Редікер, яка за часів адміністрації Барака Обами обіймала посаду головної економістки Державного департаменту США.

За її словами, ще приблизно десять років тому країни G7 принаймні узгоджували спільну позицію перед участю в самітах G20, а зараз цього фактично нема.

Представник Державного департаменту США повідомив журналістам у четвер, що зустріч в Атланті буде присвячена енергетичним питанням і проблемам ланцюгів постачання, які вважаються критично важливими для розвитку штучного інтелекту. За його словами, чотири зустрічі міністрів країн G20 на відповідному рівні, проведені цього року, дали змогу досягти певного консенсусу. Однак до саміту лідерів, який відбудеться 14–16 грудня в Маямі, необхідно ще багато чого зробити.

Державний секретар США Марко Рубіо, який приймає учасників зустрічі, активно просуває ініціативу Pax Silica, метою якої є об'єднати країни G20, що стурбовані домінуванням Китаю у сфері рідкісноземельних та інших критично важливих мінералів.

Однак експерти вважають, що конкретного прогресу в цьому питанні, найімовірніше, вдасться досягти вже після зустрічі. Вони нагадують про заяву під керівництвом США щодо надлишкових промислових потужностей, яку підписали деякі міністри торгівлі країн G20 після того, як учасникам об'єднання не вдалося досягти спільної позиції.

Деякі експерти вважають, що виходом із ситуації можуть стати заяви окремих груп країн, які готові до співпраці.

Нещодавні рішення президента США Дональда Трампа щодо Росії також можуть вплинути на перебіг переговорів. Ідеться, зокрема, про домовленість щодо закупівлі дизельного пального та скасування частини санкцій. Додатковим предметом обговорення можуть стати проблеми України з використанням супутникових послуг Starshield.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що закликатиме до посилення підтримки України, а також наполягатиме на просуванні механізмів притягнення Росії до відповідальності через Спеціальний трибунал і Комісію з розгляду претензій.

За словами одного з дипломатів G20, який побажав залишитися неназваним, деякі країни можуть намагатися уникати конфронтації. Серед них – Канада, Мексика, Індія та інші держави, які досі ведуть переговори зі США щодо торговельних угод.

Хоча Україну не запросили до участі в зустрічі міністрів G20 в Атланті, Трамп також активно наполягає на досягненні припинення вогню у війні Росії проти України.

Очікується, що наступного місяця Росія, Україна та США проведуть тристоронні переговори на технічному рівні в Абу-Дабі.