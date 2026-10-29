Постпред України в ОБСЄ Вітренко: Росія диверсіями і підпалами підриває безпеку Європи

Нещодавно викрита в Румунії російська диверсійна мережа є яскравим прикладом такої діяльності, вважає дипломат.

Диверсії, підпали і таємні операції в європейських країнах потрібні Росії для того, щоб підірвати їхню безпеку та послабити здатність підтримувати Україну.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає «Укрінформ».

Дипломат наголосив, що нещодавно викрита в Румунії російська диверсійна мережа є яскравим прикладом такої діяльності. Посилаючись на слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Вітренко зазначив, що методи Москви можуть відрізнятися, але мета залишається незмінною — послабити здатність Європи захищатися та підтримувати Україну. Дипломат підкреслив, що війна проти України та зусилля з дестабілізації європейських держав є взаємопов'язаними.

Також постпред звернув увагу на російські атаки проти цивільних суден у Чорному морі, порушення повітряного простору та удари по міжнародних пунктах пропуску.

Окремо Вітренко відзначив посилення атак проти української енергетики. Від середини літа енергетична інфраструктура України зазнає ударів щодня, а їхня загальна кількість уже перевищила 2000. Він нагадав висновки Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка визнала ці систематичні удари навмисними, спрямованими на створення страждань для цивільного населення та такими, що становлять злочини проти людяності.