Завтра, 30 жовтня, у частині областей України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. У цей же час, з 06:00 до 23:59, застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти, пояснила компанія.

В Укренерго попередили, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українців закликали стежити за повідомленнями та оновленнями графіків відключень на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах, а також ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.