Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго попередило про обмеження споживання електроенергії у п’ятницю

Діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Укренерго попередило про обмеження споживання електроенергії у п’ятницю
відключення світла
Фото: pixabay

Завтра, 30 жовтня, у частині областей України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. 

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. У цей же час, з 06:00 до 23:59, застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти, пояснила компанія.

В Укренерго попередили, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українців закликали стежити за повідомленнями та оновленнями графіків відключень на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах, а також ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies