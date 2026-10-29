Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаЕкономікаДержава

Місія МВФ найближчими тижнями почне обговорювати з Україною перегляд програми EFF

У разі позитивного рішення наша держава зможе отримати близько $1,65 млрд.

Місія МВФ найближчими тижнями почне обговорювати з Україною перегляд програми EFF
МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне дискусії з українською владою стосовно другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомила речниця Фонду Джулія Козак, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час зустрічей фахівці МВФ оцінять останні економічні події, виконання Україною зобов’язань і наявність гарантій фінансування. Крім того, команда обговорить із українською владою макроекономічні перспективи, врахувавши посилення російських атак. Ідеться, зокрема, про прогнози зростання економіки, інфляцію, фіскальний план на 2027 рік і потреби у фінансуванні.

Чотирирічну програму EFF для України обсягом $8,1 млрд затвердили наприкінці лютого цього року. У липні МВФ завершив перший перегляд і виділив другий транш на $690 млн, що збільшило загальний обсяг отриманого фінансування за цією програмою до $2,2 млрд. Тоді ж до оновленого плану додали вісім нових структурних маяків, більшість із яких є фіскальними.

За словами Козак, МВФ планує винести об'єднаний перегляд програми на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року. У разі позитивного рішення Україна зможе отримати близько $1,65 млрд.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що до приїзду місії МВФ у листопаді нашій державі бажано мати підтвердження всіх джерел зовнішнього фінансування держбюджету на 2027 рік, яке становить $52,6 млрд. Наразі близько $32,6 млрд із цієї суми ще потребують додаткового узгодження. У Києві розраховують на підтримку Євросоюзу, який має покрити дві третини цієї потреби, а також на програми з іншими міжнародними партнерами.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies