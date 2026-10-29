Місія МВФ найближчими тижнями почне обговорювати з Україною перегляд програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне дискусії з українською владою стосовно другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомила речниця Фонду Джулія Козак, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час зустрічей фахівці МВФ оцінять останні економічні події, виконання Україною зобов’язань і наявність гарантій фінансування. Крім того, команда обговорить із українською владою макроекономічні перспективи, врахувавши посилення російських атак. Ідеться, зокрема, про прогнози зростання економіки, інфляцію, фіскальний план на 2027 рік і потреби у фінансуванні.

Чотирирічну програму EFF для України обсягом $8,1 млрд затвердили наприкінці лютого цього року. У липні МВФ завершив перший перегляд і виділив другий транш на $690 млн, що збільшило загальний обсяг отриманого фінансування за цією програмою до $2,2 млрд. Тоді ж до оновленого плану додали вісім нових структурних маяків, більшість із яких є фіскальними.

За словами Козак, МВФ планує винести об'єднаний перегляд програми на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року. У разі позитивного рішення Україна зможе отримати близько $1,65 млрд.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що до приїзду місії МВФ у листопаді нашій державі бажано мати підтвердження всіх джерел зовнішнього фінансування держбюджету на 2027 рік, яке становить $52,6 млрд. Наразі близько $32,6 млрд із цієї суми ще потребують додаткового узгодження. У Києві розраховують на підтримку Євросоюзу, який має покрити дві третини цієї потреби, а також на програми з іншими міжнародними партнерами.