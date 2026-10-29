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Корецький: Уряд оновлює правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги

Підприємцям дадуть більше часу на облаштування укриттів чи безпечних просторів.

Корецький: Уряд оновлює правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Кабінет Міністрів представив бізнес-асоціаціям оновлені правила роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, зміни ініціювали ще два місяці тому, але значна частина підприємств досі не почала виконувати базові безпекові вимоги.

Через це уряд ухвалює кілька рішень. Насамперед підприємцям надають більше часу на облаштування укриттів чи безпечних просторів. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або ж інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття.

Крім того, додав глава уряду, конкретні вимоги до укриттів залежно від кількості працівників та відвідувачів на об’єкті пізніше детальніше роз'яснять Мінекономіки та МВС. Також підприємствам дозволили використовувати укриття поруч, якщо вони мають достатню місткість і перебувають у кроковій доступності, а люди чітко поінформовані про їхній маршрут.

За словами Корецького, до 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання підприємцями цих вимог, після чого уряд ухвалить подальші рішення. 

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