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​Буданов: за кожну жертву в Україні мають горіти російські обʼєкти ВПК

"Далекобійна зброя для придушення можливостей Росії вести геноцидну війну, ефективні засоби ППО для збереження життів цивільних українців – це те, що реально наблизить мир". 

​Буданов: за кожну жертву в Україні мають горіти російські обʼєкти ВПК
Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що весь вільний світ має відповісти на масові вбивства цивільних українців росіянами.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні Росія вкотре показала, як насправді ставиться до завершення війни та пошуку миру. Демонстративні масові вбивства цивільних просто на вулицях і в житлових будинках протягом одного дня відразу в кількох містах України – такими є російські «аргументи» в переговорах", - зазначив Буданов. 

Керівник ОП закликав партнерів України гідно відповісти агресору на щоденний терор. 

"Україна та весь вільний світ мають відповіcти на це реальною силою. За кожну жертву в Україні мають горіти російські обʼєкти ВПК, знищуватися сама спроможність москви здійснювати агресію. Лише військова сила України і партнерів може зупинити щоденну загибель людей від бомб, дронів та ракет у центрі Європи. Далекобійна зброя для придушення можливостей Росії вести геноцидну війну, ефективні засоби ППО для збереження життів цивільних українців – це те, що реально наблизить мир", - додав Буданов.  

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