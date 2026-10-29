Власюк: ЄС може включити до нового пакету санкцій інших російських олігархів

Українська сторона запропонувала партнерам список із 10 осіб, які пов'язані з ВПК.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У 22-му санкційному пакеті Євросоюзу під обмеження можуть потрапити нові російські олігархи, які пов’язані з військово-промисловим комплексом країни-агресора.

Про це повідомив Владислав Власюк під час брифінгу, передає «Укрінформ».

Власюк назвав величезною помилкою зняття Євросоюзом санкцій з російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. За його словами, українська сторона одразу запропонувала партнерам список із 10 інших російських олігархів, які пов'язані з ВПК, і вважає за правильне накласти на них санкції.

Він також додав, що деякі з цих імен можуть з’явитися 22-му санкційному пакеті ЄС.