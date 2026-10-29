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Власюк: ЄС може включити до нового пакету санкцій інших російських олігархів

Українська сторона запропонувала партнерам список із 10 осіб, які пов'язані з ВПК.

Власюк: ЄС може включити до нового пакету санкцій інших російських олігархів
Владислав Власюк
Фото: Макс Требухов

У 22-му санкційному пакеті Євросоюзу під обмеження можуть потрапити нові російські олігархи, які пов’язані з військово-промисловим комплексом країни-агресора. 

Про це повідомив Владислав Власюк під час брифінгу, передає «Укрінформ».

Власюк назвав величезною помилкою зняття Євросоюзом санкцій з російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. За його словами, українська сторона одразу запропонувала партнерам список із 10 інших російських олігархів, які пов'язані з ВПК, і вважає за правильне накласти на них санкції.

Він також додав, що деякі з цих імен можуть з’явитися  22-му санкційному пакеті ЄС.

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