Власюк: ЄС може включити до нового пакету санкцій інших російських олігархів

У 22-му санкційному пакеті Євросоюзу під обмеження можуть потрапити нові російські олігархи, які пов’язані з військово-промисловим комплексом країни-агресора.
Про це повідомив Владислав Власюк під час брифінгу, передає «Укрінформ».
Власюк назвав величезною помилкою зняття Євросоюзом санкцій з російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. За його словами, українська сторона одразу запропонувала партнерам список із 10 інших російських олігархів, які пов'язані з ВПК, і вважає за правильне накласти на них санкції.
Він також додав, що деякі з цих імен можуть з’явитися 22-му санкційному пакеті ЄС.
- 22 вересня країни ЄС досягли компромісу щодо продовження санкцій проти РФ, але виключили з чорного списку двох російських мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
- В результаті низка держав ввели національні санкції проти цих осіб. Зокрема, Британія запевнила нашу державу, що не буде знімати санкції з Усманова і Фрідмана. А Литва ввела проти них власні обмежувальні заходи і заморозила активи.