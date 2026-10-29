Франція виступила проти кандидатури Орбана на посаду генсека ООН

Раніше медіа писали, що Орбана на цій посаді хоче бачити адміністрація Дональда Трампа.

Франція не підтримує можливе призначення колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана генеральним секретарем ООН. Париж вважає, що ця посада не може бути втішним призом для політика, який програв вибори та втратив підтримку власного народу.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час виступу в Сенаті 28 жовтня, повідомляє МЗС країни.

Барро наголосив, що Франція не погодиться з послабленням ролі ООН через дії великих держав, які прагнуть нав’язувати іншим власні правила, спираючись на силу.

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Франція, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, виступає за реформування організації, щоб зробити її легітимнішою та представницькою. Зокрема, Барро просуває ініціативу щодо обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки, аби ООН могла краще захищати цивільне населення в Судані, Україні, Газі та Ірані.

"Від майбутнього генерального секретаря ми очікуємо, що він зможе реформувати ООН, щоб зміцнити її, а не дискредитувати, аби поховати", – заявив французький міністр.

Що передувало?

Натомість адміністрація президента США Дональда Трампа підтримала ідею висунення Віктора Орбана на посаду генсека ООН і сама запропонувала йому розглянути участь у перегонах. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними видання, Вашингтон розраховує на підтримку Росії та Китаю, які, за оцінками американських посадовців, також можуть підтримати кандидатуру угорського політика. Остаточного рішення щодо цього плану поки не ухвалили.

За оцінкою представника Державного департаменту США, Орбан може розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки ООН, а ще десять із 15 голосів, за його словами, залишаються досяжними. Американська сторона вважає угорського політика привабливим кандидатом для консервативного руху MAGA через його позиції щодо міграції та конфлікти з ліберальними інституціями.

Водночас Орбан, за даними WSJ, не хоче висувати кандидатуру без упевненості у перемозі. Повноваження чинного генсека ООН Антоніу Гутерріша завершуються 31 грудня.