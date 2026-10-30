Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що офіційного звернення, про яке пишуть медіа, від американської сторони не надходило.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що не має інформації про звернення Пентагону до Вільнюса із закликом пом’якшити публічні заяви щодо російської загрози. Водночас він наголосив, що Литва не намагається провокувати Москву, а лише озвучує факти про дії Росії.

Про це Каунас сказав в інтерв’ю агентству BNS, цитує міністра LRT.

"Ми завжди говоримо фактами. Якщо прилетів російський безпілотник, ми кажемо, що прилетів російський безпілотник. Якщо прилетів український безпілотник, ми кажемо, що це український безпілотник через війну, спровоковану Росією", – пояснив міністр.

Що передувало?

Раніше агентство Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників повідомило, що представники Пентагону просили Литву та кілька інших країн НАТО стриманіше висловлюватися про загрозу з боку Росії. Серед заяв, які нібито викликали невдоволення американської сторони, були висловлювання європейських лідерів про те, що Росія опинилася в безвихідному становищі та вдається до дедалі відчайдушніших дій на тлі війни проти України.

За даними медіа, одним із представників США, який передавав таке повідомлення, був керівник політичного напряму Пентагону Елбрідж Колбі. Зокрема, він нібито закликав одного з балтійських посадовців уникати висловлювань, які можуть дратувати Росію.

Як приклад такої риторики згадували порівняння Володимира Путіна із загнаним у кут щуром.Каунас, коментуючи можливість використання подібних характеристик щодо російського президента, заявив, що не хоче навішувати ярлики. За його словами, головне зараз – змусити Росію сісти за стіл мирних переговорів. Він додав, що до цього прагнуть США, Європа та Україна.