Використання стратегічних резервів може допомогти компенсувати тимчасовий дефіцит, але лише протягом короткого періоду.

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Одинадцять країн ЄС зобов’язалися до кінця січня 2027 року вивільнити зі стратегічних резервів 20,5 млн барелів дизельного пального. Таке рішення ухвалили на тлі тривалої нестабільності на Близькому Сході, яка посилює побоювання щодо постачання пального напередодні зими.

Про це свідчить документ, з яким ознайомилося видання Euronews.

Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія та Швеція погодилися вивільнити додаткові обсяги дизельного пального після заяви лідерів країн G7 щодо енергетичної безпеки та заклику Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) до термінових дій.

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«Ми, країни – члени ЄС, які входять до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), вже вжили та продовжуємо вживати рішучих заходів для короткострокового збільшення пропозиції сирої нафти й нафтопродуктів шляхом вивільнення значних обсягів стратегічних резервів, зокрема дизельного пального», – йдеться у спільній декларації.

Ініціативу представив міністр енергетики Франції Ролан Лескюр на полях зустрічі міністрів енергетики в Люксембурзі 29 жовтня.

Раніше, у березні було оголошено про вивільнення 42,6 млн барелів нафти та нафтопродуктів. Майже половину цих нафтопродуктів становить дизельне пальне, запаси якого, за оцінкою групи Європейської комісії з моніторингу нафтового ринку, залишаються обмеженими.

Хоча Брюссель запевняє, що фізичного дефіциту пального не очікується, єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен наголосив: стрімке зростання цін зрештою позбавить найбільш вразливі верстви населення можливості купувати пальне.

20 жовтня ціна нафти марки Brent становила 112 доларів за барель. До початку війни вона перебувала на рівні близько 40 доларів.

Вивільнення стратегічних запасів, зокрема під тиском адміністрації США, може допомогти швидко збільшити пропозицію пального та послабити напруженість на ринку. Однак аналітики розглядають цей крок як тимчасовий захід, а не як вирішення глибинних проблем енергетичної системи Євросоюзу.

Одинадцять урядів закликали Європейську комісію координувати моніторинг ситуації через спеціальну групу Єврокомісії з питань нафтового ринку. Вони пропонують Брюсселю щомісяця збирати дані про обсяги вивільнених запасів, види нафтопродуктів і терміни їх постачання.

Мета — забезпечити більшу прозорість щодо додаткових обсягів пального для світових ринків і допомогти урядам координувати подальші заходи у разі погіршення ситуації.

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У декларації також наголошується на важливості європейської нафтопереробної промисловості. Уряди країн ЄС хочуть, щоб група з моніторингу нафтового ринку під керівництвом Єврокомісії відстежувала обсяги нафтопереробки та заохочувала виробників за можливості збільшувати потужності.

Нещодавно Європейська комісія розпочала стратегічний діалог із європейськими нафтопереробними заводами та виробниками пального, щоб зміцнити безпеку постачання.

Брюссель визнав, що Євросоюзу потрібні діючі нафтопереробні заводи, здатні перетворювати сиру нафту на продукцію, яку споживає європейська економіка.

Використання стратегічних резервів може допомогти компенсувати тимчасовий дефіцит, але лише протягом короткого періоду.

Галузева організація FuelsEurope, яка представляє інтереси європейської нафтопереробної промисловості, заявила, що Євросоюзу потрібен «підхід, який захищатиме конкурентоспроможність його нафтопереробної галузі». Організація також закликала Брюссель створити необхідні умови для інвестування в її модернізацію.

Загальний прогрес виконання домовленостей планують оцінити 10 грудня під час зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. Це дасть змогу перевірити, як реалізується ініціатива, до встановленого кінцевого терміну – кінця січня.