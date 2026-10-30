Пасажирський потяг компанії Renfe, який зіткнувся з іншим поїздом в Іспанії, рухався зі швидкістю щонайменше 160 км/год у момент аварії. Про це свідчать попередні результати розслідування катастрофи, внаслідок якої загинули щонайменше 69 людей.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками Незалежного органу з технічного розслідування аварій та інцидентів (AITAT), швидкість потяга під час зіткнення могла становити від 160 до 200 км/год. Водночас остаточні дані зможуть встановити після отримання інформації з бортового самописця.

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Поїзд Renfe зіткнувся з нерухомим потягом компанії Iryo. За словами міністра транспорту Оскара Пуенте, перед цим через збій автоматичної системи сигналізації кілька потягів зупинилися, після чого управління рухом перейшло до центрального диспетчерського пункту в Мадриді.

Швидкість не мала перевищувати 40 км/год

Згідно з оприлюдненими записами переговорів, диспетчер дозволив потягу Renfe продовжити рух зі звичайною швидкістю. Однак, як пояснив міністр, за відповідним протоколом у таких обставинах швидкість не мала перевищувати 40 км/год. Крім того, першочергово дозвіл на продовження руху мав отримати потяг Iryo, який перебував попереду.

У момент аварії в поїзді Renfe перебували 379 пасажирів і семеро членів екіпажу. У потязі Iryo їхали 147 пасажирів і п'ятеро працівників.

У попередньому звіті AITAT зазначили, що до зіткнення призвела послідовність технічних збоїв, диспетчерських вказівок і дій, які не вдалося зупинити через відсутність необхідних запобіжних механізмів.

У катастрофі могли постраждати представники понад 20 країн

За даними Міністерства закордонних справ Іспанії, у залізничній катастрофі постраждав щонайменше 51 іноземець із 23 країн, пише The Guardian. Двоє з них, імовірно, загинули, дев'ятеро дістали поранення, ще 18 не зазнали серйозних ушкоджень. Доля 22 осіб поки залишається невідомою.

Водночас, за словами прем'єра Педро Санчеса, серед постраждалих можуть бути представники до 27 національностей. Іспанська влада координує роботу з посольствами та консульствами для встановлення особистих даних. Ці цифри ще можуть змінитися за результатами ідентифікації. Також підтверджено загибель громадянина Португалії, який був членом екіпажу одного з поїздів.