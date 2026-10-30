У Польщі затримали громадянина Росії, якого підозрюють у роботі на іноземну розвідку

Чоловік фотографував не лише на території Польщі

У польському місті Свідниця Нижньосілезького воєводства затримали 55-річного громадянина Росії, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідки. Чоловік фотографував потяги та об'єкти залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє RMF24.

Правоохоронці звернули увагу на чоловіка, коли стежили за порядком під час футбольного матчу. Він перебував у Volkswagen поблизу нерегульованого залізничного переїзду. Помітивши поліцейських, водій швидко поїхав.

Згодом патрульні знову виявили той самий автомобіль неподалік залізничного мосту. Коли правоохоронці підійшли до чоловіка, той занервував і спробував поспіхом повернутися до машини. Під час перевірки в нього виявили професійне фотоустаткування, за допомогою якого він знімав потяги та залізничні об'єкти.

Під час подальшого огляду поліцейські знайшли сотні тисяч файлів із фотографіями різних місць та важливих транспортних об'єктів. Знімки стосувалися не лише території Польщі. Чоловікові висунули обвинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки.