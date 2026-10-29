ВМС ЗСУ знищили два російських бомбардувальники Су-34

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Військово-Морські Сили ЗСУ знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Цю інформацію підтвердили в Генштабі та у ВМС ЗСУ.

29 жовтня підрозділи ВМС ЗС України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по місцю розміщення авіації противника на аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області Росії.

Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях. Він здатен нести до 8 тонн бойового навантаження.

Ринкова вартість одного Су-34 - близько 50 мільйонів доларів США.