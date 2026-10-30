​Катарські посередники повернулися до Тегерана для переговорів про угоду між США та Іраном

Катарські посередники в п'ятницю, 30 жовтня, знову прибули до Тегерана, щоб продовжити зусилля з досягнення домовленості між Сполученими Штатами та Іраном. Переговорний процес координують із Вашингтоном.

Про це пише Reuters.

Як зазначає медіа, у неділю Катар передав Ірану проєкт мирного плану. Втім, високопосадовець Ірану відкинув запропоновані умови як неприйнятні та заявив, що Тегеран не відступатиме від своєї позиції щодо ядерної програми.

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Сторони також мають різні підходи до послідовності переговорів. Вашингтон наполягає, щоб ядерне питання обговорювали від самого початку діалогу. Натомість Іран вимагає, аби США спершу припинили блокаду іранських портів і скасували санкції проти експорту нафти.

Що передувало?

У середу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран підтримує тісний контакт із посередниками та розглядає пропозиції, які могли б забезпечити реалізацію власного плану припинення війни.

Тим часом у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що контакти віцепрезидента Джей Ді Венса з Іраном стосувалися постачання медичних товарів. Це сталося після повідомлень американських ЗМІ про можливий зв'язок цих контактів зі спробами відновити мирні переговори.

Раніше представник президента США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон готується до тривалого протистояння з Іраном. За його словами, навіть через рік сторони можуть не досягти домовленості щодо ядерної програми Тегерана, а судноплавство через Ормузьку протоку не повернеться до довоєнного рівня. Водночас США мають намір продовжувати блокаду іранських портів та посилювати економічний тиск на Тегеран.