Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ГоловнаСвіт

​Катарські посередники повернулися до Тегерана для переговорів про угоду між США та Іраном

Весь переговорний процес координують з Вашингтоном.

​Катарські посередники повернулися до Тегерана для переговорів про угоду між США та Іраном
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Катарські посередники в п'ятницю, 30 жовтня, знову прибули до Тегерана, щоб продовжити зусилля з досягнення домовленості між Сполученими Штатами та Іраном. Переговорний процес координують із Вашингтоном.

Про це пише Reuters.

Як зазначає медіа, у неділю Катар передав Ірану проєкт мирного плану. Втім, високопосадовець Ірану відкинув запропоновані умови як неприйнятні та заявив, що Тегеран не відступатиме від своєї позиції щодо ядерної програми.

Реклама

Сторони також мають різні підходи до послідовності переговорів. Вашингтон наполягає, щоб ядерне питання обговорювали від самого початку діалогу. Натомість Іран вимагає, аби США спершу припинили блокаду іранських портів і скасували санкції проти експорту нафти.

Що передувало?

У середу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран підтримує тісний контакт із посередниками та розглядає пропозиції, які могли б забезпечити реалізацію власного плану припинення війни.

Тим часом у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що контакти віцепрезидента Джей Ді Венса з Іраном стосувалися постачання медичних товарів. Це сталося після повідомлень американських ЗМІ про можливий зв'язок цих контактів зі спробами відновити мирні переговори.

Раніше представник президента США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон готується до тривалого протистояння з Іраном. За його словами, навіть через рік сторони можуть не досягти домовленості щодо ядерної програми Тегерана, а судноплавство через Ормузьку протоку не повернеться до довоєнного рівня. Водночас США мають намір продовжувати блокаду іранських портів та посилювати економічний тиск на Тегеран.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies