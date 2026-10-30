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.Канада приєднається до мережі суперкомп'ютерів Євросоюзу, повідомляє Politico.

У четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Канада “тепер стане частиною цієї мережі”.

За словами фон дер Ляєн, приєднання Канади “надасть канадській промисловості, стартапам і дослідникам доступ до європейських суперкомп’ютерних ресурсів”.

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“У поєднанні з передовою канадською індустрією штучного інтелекту це дозволить нам розробляти висококонкурентні, інноваційні та безпечні системи штучного інтелекту”, – зазначила вона.

Мережею суперкомп’ютерів ЄС керує спільне підприємство EuroHPC – структура державно-приватного партнерства ЄС із бюджетом 8,2 млрд євро. До складу мережі входять 14 суперкомп’ютерів (деякі з яких посідають місця у світовій топ-10), 19 спеціалізованих комплексів для розвитку штучного інтелекту (так званих “фабрик ШІ”) та 10 квантових комп’ютерів.

Ця структура також опікуватиметься сімома масштабними центрами обробки даних для потреб штучного інтелекту – так званими “гігафабриками ШІ”, будівництво яких заплановано на наступний рік, а загальний обсяг інвестицій становить 30 млрд євро.

Експерти схвально оцінили потенційну співпрацю між ЄС і Канадою у сфері обчислювальних потужностей, проте зауважили, що це лише початок.

“Співпраця у сфері обчислювальних потужностей – один із найочевидніших короткострокових варіантів співпраці між середніми за масштабом учасниками у сфері ШІ”, – сказав Антон Лайхт, співробітник програми технологій та міжнародних відносин Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Водночас він додав, що наразі така співпраця “не зменшує фактичної залежності від США”.