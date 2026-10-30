Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
ГоловнаСвіт

Офіційні результати виборів в Ізраїлі: блок Нетаньягу лідирує, але не має більшості

Це створює передумови для складних коаліційних переговорів або, можливо, проведення ще одних виборів.

Офіційні результати виборів в Ізраїлі: блок Нетаньягу лідирує, але не має більшості
Будівля Кнесету - парламенту Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Згідно з остаточними результатами загальних виборів в Ізраїлі, оприлюдненими в п’ятницю, блок прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу випередив опозицію, проте не здобув більшості.

Про це повідомляє France24.

Це створює передумови для складних коаліційних переговорів або, можливо, проведення ще одних виборів.

Реклама

Коаліція правих і ультраправих партій на чолі з Нетаньягу отримала 53 зі 120 місць у Кнесеті, причому його партія “Ліку” залишилася найбільшою фракцією, здобувши 27 мандатів.

Опозиційний блок, який очолює центрист Гаді Айзенкот, отримав 48 місць.

Результати, оголошені Центральною виборчою комісією, також підтвердили, що арабські політичні об’єднання – “Раам” та “Об’єднаний список” – можуть відіграти вирішальну роль у формуванні коаліції: разом вони здобули 19 місць.

Такий роздрібнений результат прогнозує складні переговори щодо формування уряду, які можуть затягнутися на тижні. Жоден із блоків не зміг досягти необхідного порогу в 61 місце, а в разі провалу переговорів існує ймовірність проведення нових виборів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies