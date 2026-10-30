Офіційні результати виборів в Ізраїлі: блок Нетаньягу лідирує, але не має більшості

Це створює передумови для складних коаліційних переговорів або, можливо, проведення ще одних виборів.

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Згідно з остаточними результатами загальних виборів в Ізраїлі, оприлюдненими в п’ятницю, блок прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу випередив опозицію, проте не здобув більшості.

Про це повідомляє France24.

Це створює передумови для складних коаліційних переговорів або, можливо, проведення ще одних виборів.

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Коаліція правих і ультраправих партій на чолі з Нетаньягу отримала 53 зі 120 місць у Кнесеті, причому його партія “Ліку” залишилася найбільшою фракцією, здобувши 27 мандатів.

Опозиційний блок, який очолює центрист Гаді Айзенкот, отримав 48 місць.

Результати, оголошені Центральною виборчою комісією, також підтвердили, що арабські політичні об’єднання – “Раам” та “Об’єднаний список” – можуть відіграти вирішальну роль у формуванні коаліції: разом вони здобули 19 місць.

Такий роздрібнений результат прогнозує складні переговори щодо формування уряду, які можуть затягнутися на тижні. Жоден із блоків не зміг досягти необхідного порогу в 61 місце, а в разі провалу переговорів існує ймовірність проведення нових виборів.