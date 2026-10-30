У Шотландії розслідують перебування принца Ендрю з Епштейном у королівській резиденції Балморал

У поліції наголосили, що розслідування перебуває на початковій стадії.

Поліція Шотландії розпочала перевірку обставин перебування колишнього принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора в королівській резиденції Балморал разом із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та його спільницею Гіслейн Максвелл.

Про це повідомляє Sky News.

Правоохоронці підтвердили, що отримали відповідну інформацію та проводять перевірку. Водночас там наголосили, що розслідування перебуває на початковій стадії, а всі дії поліції ґрунтуються на доказах.

Окрему увагу, за словами представника відомства, приділяють потребам і захисту постраждалих. Перевірка стосується тверджень про те, що жінок могли переправляти до шотландського маєтку.

За даними Sky News, Епштейн відвідував Балморал разом із Максвелл у 1999 році. За повідомленнями, запрошення надав тодішній принц Ендрю. Раніше оприлюднені Міністерством юстиції США фотографії, схоже, також свідчать про те, що Ендрю та Епштейн разом брали участь у полюванні на території маєтку.

Балморал розташований у Шотландському нагір'ї та належить британській королівській родині з 1852 року. Саме там у 2022 році у віці 96 років померла королева Єлизавета II.

Наприкінці минулого року король Чарльз III позбавив брата титулу принца та герцогського титулу через його зв'язки з Епштейном. Раніше Ендрю також залишив резиденцію Royal Lodge і переїхав до маєтку Сандрінгем.